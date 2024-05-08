Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл детали удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Он уточнил в своем Telegram-канале, что целью атаки стала расположенная в городе нефтебаза. В результате удара началось возгорание.

«По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США», — добавил он.

В ночь на 8 мая ВСУ нанесли удар по нефтебазе, расположенной в черте Луганска. При нападении были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы, а также загорелся газопровод высокого давления.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле нефтебазы пострадали ее сотрудники, они были госпитализированы. На место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи, но оказание первой медицинской помощи затрудняется из-за сильного пожара, добавил он.