Румыния пообещала обсудить передачу Украине ЗРК Patriot

Румыния готова обсудить вопрос, касающийся передачи Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам румынского лидера Клауса Йоханниса, прозвучавшим после встречи с президентом США Джо Байденом на пресс-конференции в посольстве Румынии в Вашингтоне, он обсудит этот вопрос в Верховном совете обороны страны.

«И конечно, что можем получить взамен, потому что, по моему мнению, неприемлемо, чтобы Румыния осталась без противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что новые комплексы Patriot прибудут на Украину лишь в июне.