США начали в Европе крупные военные учения

США начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения Astral Knight 2024, сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

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«Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году», — поведала Сингх.

Учения стартовали в понедельник, 6 мая, и продлятся две недели. В них будут задействованы свыше 50 самолетов и других летательных аппаратов, а также пять тысяч военных из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

Ранее в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения с участием военных НАТО свидетельствуют, что Альянс готовится к войне с Россией. По ее словам, уже сейчас НАТО ведет против Москвы гибридную войну.