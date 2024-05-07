Военное крыло ХАМАС заявило о гибели американской заложницы

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц. Это заявление разместили в Telegram-канале представителя группировки Абу Убайды.

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В сообщении уточнили, что 70-летняя женщина умерла от полученных ранее ранений. В заявлении обратили внимание, что около месяца назад помещение, в котором находилась заложница, подверглось обстрелу.

Накануне ХАМАС призвал власти США повлиять на Израиль для остановки военной операции в Рафахе.

7 мая Вооруженные силы Израиля официально объявили о начале «точечной» операции в Рафахе. В сообщении Армии обороны Израиля указывалось, что наземные войска намерены «уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха».

В Рафахе, по разным данным, находится от одного до полутора миллионов беженцев со всего сектора Газа.