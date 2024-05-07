Экс-разведчик ВС США предупредил НАТО о возможности ядерного уничтожения

Если Запад отправит свои войска на Украину, то Россия может ударить ядерным оружием по странам НАТО. С таким предупреждением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

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По его мнению, проведение учений по применению тактического ядерного оружия не означает, что Россия использует его на Украине и она «не станет этого делать», поскольку «собирается разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии».

«Пожалуйста, просто откройте свои глаза и уши и послушайте, что я говорю… Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала», — отметил Риттер.

В связи с этим он считает, что если Запад действительно хочет ядерную войну, то он ее получит. Экс-разведчик указал, что на такие планы, в частности, указывают угрозы от западных стран направить свои войска на Украину, хотя Москва неоднократно говорила о недопустимости этого, расценивая такие действия как красные линии.

«Я надеюсь, что люди, наблюдающие за этим прямо сейчас, обливаются холодным потом, потому что в этот момент миру наступает конец, леди и джентльмены, игра окончена, какие бы планы у вас ни были на лето, они отменены, какие бы рождественские планы у вас ни были, забудьте об этом», — сказал Риттер.

Также он призвал президента США Джо Байдена заставить Эммануэля Макрона «заткнуться» и сесть за стол переговоров.

Напомним, что в феврале Макрон заявил, что сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». Затем он сообщил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.