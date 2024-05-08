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МО РФ: российские военные уничтожили немецкий танк Leopard

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard в своей зоне ответственности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard
© globallookpress.com

По данным российского оборонного ведомства, также за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 415 бойцов, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

До этого российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области.

Российские военные улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян также сообщал, что за последние 24 часа российские военнослужащие контролировали островную зону реки Днепр и значительную часть населенного пункта Работино. ВС РФ не позволяли перегруппироваться украинским войскам с помощью артиллерийского огня.

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