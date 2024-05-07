Российские «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) «Тайфун» и патрульного корабля «Виктор Великий». Газета.Ru

По данным Минобороны, крестной матерью патрульного корабля «Виктор Великий» стала распределитель работ цеха номер 18 Наталья Титова, крестной матерью МРК «Тайфун» - ведущий инженер по нормированию труда цеха номер 17 Ольга Иванова. По традиции они разбили перед спуском о форштевни кораблей бутылки шампанского. ТАСС

В апреле министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что в 2024 году Черноморский флот России получит три малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт», которые являются носителями ракет «Калибр». Lenta.ru