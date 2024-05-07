Россия и Белоруссия проведут совместную проверку ядерного оружия. Об этом заявили в белорусском Совбезе, отметив, что она не была запланирована. Ura.Ru

Отмечается, что проверка готовности армии Белоруссии к действиям с ядерными боеприпасами носит оборонительный характер, не проецирует угроз на другие страны. ТАСС

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будет привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. RT на русском