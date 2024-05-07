Названо условие перехода Одессы и Харькова под контроль России

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что для взятия Одессы и Харькова Вооруженным силам (ВС) РФ нужно будет прорвать линию фронта. Условие перехода двух городов под контроль России эксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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«Это вполне возможно. У украинцев нет многоэшелонированной обороны. У них есть только линия фронта. Если мы ее прорвем, то наша армия сможет выйти на оперативные просторы — когда впереди не будет достаточно сил и вооружений, чтобы противостоять российской армии. Если мы не упустим время, пока не подогнали вооружение американцы, то можно будет пойти хоть на Киев, хоть на Одессу. Думаю, так оно и будет», — отметил Глазунов. Именно этого и опасаются в НАТО, в связи с чем и говорят о необходимости ввести свои войска. Они часто говорят о красных линиях, вот именно это и будет той самой красной чертой, когда они постараются ввести войска НАТО на Украину Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшем месяце нужно взять под контроль Одессу и Харьков. После этого, по его словам, следует заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

Кадыров подчеркнул, что бумаги, которые нужно заставить подписать Зеленского, «необходимы для России, для безопасности нашего государства и для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины».