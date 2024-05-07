Эксперт рассказал о хранении тактического ядерного оружия

Российское тактическое ядерное оружие хранят в арсеналах 12-го Главного управления (ГУ) Минобороны страны, а не в боевых частях.

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Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

«На юге они (снаряды — прим. «Ленты ру») есть, в Новороссийске. Сейчас оружие будут доставлять на грузовые корабли — это ракета "Калибр" — на береговые ракетные комплексы "Бастион", подводные лодки и малые ракетные корабли», — сказал он.

Болтенков отметил, что российские военные проводят учения с тактическим ядерным оружием периодически, а в этот раз о них решили официально заявить.

Ранее в мае военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что в ходе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб.

В том же месяце стало известно, что Генштаб Вооруженных сил России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия проведут по поручению президента Владимира Путина.