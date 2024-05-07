Польша закупит аэростаты для контроля над Украиной и Белоруссией

Польша намерена закупить у США аэростаты Barbara, которые могут контролировать воздушное пространство Украины, Белоруссии и Калининградской области России. Об этом заявил глава польского Агентства по делам вооружений генерал Артур Куптель, пишет ТАСС.

По его словам, стороны близки к подписанию соответствующего соглашения и Польша станет первым европейским государством, получившим такие аэростаты.

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«Остались только детали [договора], которые нужно доработать, чтобы мы могли поставить подпись под этим документом», — цитирует генерала телеканал Polsat.

Глава польского Агентства по делам вооружений отметил, что аэростаты Barbara позволят польским военным отслеживать воздушные цели, летящие на малых высотах, и делать это эффективнее, чем наземные радиолокационные станции.

«Мы будем в состоянии наблюдать за каждым объектом, который мог бы несанкционированно оказаться на территории нашей страны, на территории НАТО. Мы сможем принять предварительные меры, чтобы нейтрализовать угрозу», — пояснил Куптель, не уточнив, сколько именно аэростатов приобретет Польша.

Сумма сделки также не раскрывается.

Ранее польские танкисты в ходе учений провели боевые стрельбы рядом с границей Калининградской области России, применив поставленные Сеулом танки K2 «Черная пантера». При этом в МИД Польши заявили о согласии разместить немецкие войска на своей территории, если Берлин сделает соответствующий запрос.