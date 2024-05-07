Новые поставки западного оружия Украине не lf.n нужного эффекта.

Об этом 7 мая заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу N-TV.

«Время от времени мы наблюдаем развертывание американских ракет ATACMS, но пока от этого нет эффекта. Украина не в состоянии нанести значительный урон командным и вспомогательным структурам Вооруженных сил РФ», — отметил военнослужащий.

Также Райснер добавил, что высокоточные системы вооружения, которые Запад передает Киеву, не могут использоваться в полной мере из-за целенаправленных действий российской армии. В качестве примера полковник отметил, что «вероятность попадания в цель управляемого артиллерийского снаряда увеличенной дальности с GPS-наведением M982 Excalibur уменьшилась с 70 до 6 процентов».

Ранее первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Парламентской газете», что у России есть средства для противостояния такому вооружению. Он выразил уверенность, что российские войска справятся с ATACMS, «как справились со всеми вооружениями», поставляемыми Вашингтоном Киеву.