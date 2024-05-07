ВСУ пытаются мобилизовать украинцев под слоганом «Выбери свое приключение»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается мобилизовать людей в армию используя рекламную кампанию из разряда «Выбери свое приключение». Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что сообщения о нехватке боеприпасов, коррупции, некомпетентности командиров, недостаточной подготовке военных и отсутствии отпусков отпугнули желающих встать в ряды ВСУ. По этой причине командование решило поменять тактику мобилизации, предложив украинцам почувствовать «ощущение контроля» над своей жизнью через выбор подразделения и военной специальности при добровольном вступлении в армию.

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Вместе с тем в стране продолжается и обычная мобилизация. Рекламы некоторых бригад используют это и отмечают, что если украинцы не станут добровольцами сейчас, то они рискуют в будущем оказаться в стандартных пехотных формированиях под более слабым командованием.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов об очередном продлении военного положения и мобилизации на Украине на три месяца. На данный момент срок их действия истекает утром 14 мая.