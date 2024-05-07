В Пентагоне рассказали, как военные США и РФ соседствуют на базе в Нигере

Американские и российские военные расположились вдали друг от друга на военной базе в Нигере, взаимодействий между ними нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ранее СМИ сообщили, что уже несколько недель российские военные, прибывшие в Нигер, находятся на американской военной авиабазе 101. РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что из-за соседства с россиянами в расположении военных США объявили «повышенную боевую готовность».

Военные США в Нигере объявили повышенную готовность из-за россиян

«Они находятся на одной территории, но, насколько я понимаю, достаточно большой территории, так что они расположены не в непосредственной близости», — прокомментировал ситуацию Райдер.

Он добавил, что российские военные занимаются своими делами, а американские — своими. Кроме того, военнослужащие РФ не имеют доступа к американскому оборудованию и ресурсам, а также не представляют угрозу США.

Напомним, что Госдеп США объявил о планах начать с властями Нигера диалог о выводе военного контингента из этой страны. Там пояснили, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вслед за этим Пентагон заявил, что часть американских войск выведут из Чада.