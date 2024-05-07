Израиль начал «точечную операцию» в городе Рафах

Израильские военные объявили о начале «точечной контртеррористической операции» в восточном районе города Рафах (сектор Газа). Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Утром 7 мая в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 401-я бронетанковая бригада захватила КПП «Рафах». Военные заявили, что КПП теперь «отсоединен» от границы с Египтом. В ЦАХАЛ подчеркнули, что контрольно-пропускной пункт было решено взять под контроль после поступления разведданных о его использовании в террористических целях.

По данным ЦАХАЛ, в ходе ночной операции было убито около 20 членов палестинского движения ХАМАС. Израильские военные обнаружили три важных ответвления туннелей ХАМАС.

В ЦАХАЛ заявили, что в ходе наступления также был уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, двигавшийся в направлении израильского танка. Ни один израильский солдат не пострадал.

Сейчас силы ЦАХАЛ осматривают местность и готовятся к «дополнительным миссиям».