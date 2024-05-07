ВКС России уничтожили резервы, которые командование ВСУ перебрасывало в район Нью-Йорка (до июля 2021 года - Новгородское), расположенного на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщает "Военное обозрение".

По данным военкоров, при ударах применялись авиабомбы РБК-500, которые несут в себе 15 противотанковых суббоеприпасов. Каждый из них ищет цель в радиусе ста метров и, обнаружив, выпускает в нее струю из газов и расплавленной меди.

"Военное обозрение" отмечает, что продвижение ВС РФ в районе освобожденного Очеретино позволяет российским подразделениям выходить на западный фланг группировки противника в районе Торецка и Нью-Йорка.

Оборона ВСУ под Старомайорским начала рассыпаться

"Командование противника старается укрепить указанный западный фланг своей группировки - одной, кстати, из крупнейших на Донбассе", - говорится в материале.

Военкоры пишут, что в результате были разбиты несколько подразделений резерва, которые главком ВСУ Александр Сырский и его офицеры пытались перебросить в этот район, чтобы не допустить образования "огневого мешка" для своей группировки.