У населенного пункта Старомайорское оборона ВСУ начала рассыпаться.

Как пишут «Известия», противнику не остается ничего, кроме как бежать с поля боя.

Танкисты 5-й армии группировки «Восток» подбираются к врагу практически вплотную. Отсюда до ближайшего «опорника» ВСУ — всего чуть больше километра.

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Глубокоэшелонированная оборона ВСУ под Старомайорским рассыпается на глазах. Передовой отряд проводит зачистку теперь уже бывших позиций ВСУ.

Но сражаться здесь уже не с кем. Враг разбит.

«Оставляют позиции и уходят — дух у них уже упал. Их заставляют ехать сюда. Они не хотят, им угрожают», — отмечает командир штурмовой группы с позывным «Саваль».

Ранее российская армия освободила населенный пункт Соловьево в Донецкой Народной Республике, а также Котляровку в Харьковской области.