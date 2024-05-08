Пентагон назвал безответственными готовящиеся учения России

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон считает «совершенно безответственными» учения тактических ядерных сил, которые Россия готовится провести. Об этом со ссылкой на выступление Сингх перед журналистами сообщает РИА Новости.

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По словам заместителя официального представителя Пентагона, американские военные в связи с намечающимися российскими учениями продолжат следить за ситуацией в регионе. При этом она отметила, что в министерстве обороны США оценивают эти учения как «совершенно безответственные».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский и российский Генеральные штабы отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием.