СМИ: на теле убитого в зоне СВО наемника нашли шевроны с флагом Франции

В зоне спецоперации нашли тело наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, с шевронами французского флага. Об этом сообщили РИА Новости.

«Шевроны с изображением французского флага обнаружены на теле наемника, ликвидированного российскими силами под Белогоровкой в ЛНР», — говорится в материале.

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Агентство ссылается на видеокадры с опорного пункта, который на данный момент захвачен силами ВС РФ.

Уточняется, что на одном из тел было замечено несколько шевронов. Один из них в виде перевернутого флага Франции, на рукаве нашли шеврон с флагом Франции в стиле милитари.