В США прокомментировали необходимость скорректировать готовность ядерных сил

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал необходимость скорректировать готовность ядерных сил страны. Его слова приводит РИА Новости.

Миллер заявил об отсутствии причин корректировать готовность ядерных сил США и назвал риторику России о ядерных учениях «безрассудной и безответственной». Однако он добавил, что в Вашингтоне не наблюдают «никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине».

6 мая президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации, объяснили в Минобороны.