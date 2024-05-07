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В США оценили необходимость скорректировать готовность ядерных сил

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал необходимость скорректировать готовность ядерных сил страны. Его слова приводит РИА Новости.

В США прокомментировали необходимость скорректировать готовность ядерных сил
© ТАСС

Миллер заявил об отсутствии причин корректировать готовность ядерных сил США и назвал риторику России о ядерных учениях «безрассудной и безответственной». Однако он добавил, что в Вашингтоне не наблюдают «никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине».

6 мая президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации, объяснили в Минобороны.

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