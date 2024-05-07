На Украине военнообязанный умер в военкомате

Военнообязанный умер в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, сообщило в Telegram-канале местное издание «На часi».

Как отметили в военкомате, он скончался от приступа эпилепсии, родственники мужчины в эту версию не верят. По данным источников, мать мужчины в воскресенье, 5 мая, привезла в военкомат документы, а через время ей позвонили и рассказали о смерти сына.

«Им сообщили, что причина смерти — эпилептический приступ. Однако дочь, жена и мать Артема в эту версию не верят», — подчеркнули журналисты.

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В апреле уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Любинец рассказал, что военно-врачебная комиссия признала годным мужчину, который впоследствии умер от эпилептического приступа по дороге в военный учебный центр в Закарпатской области.