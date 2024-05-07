В США обвинили Россию в незаконном использовании терминалов Starlink

Американский сенатор Элизабет Уоррен рассказала, что российские военные якобы незаконно используют терминалы спутниковой связи Starlink на Украине. По ее словам, это является серьезной угрозой для национальной безопасности США, а также их союзников, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Отмечается, что политик направила шефу Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором потребовала раскрыть, что ведомству известно об использовании терминалов американской компании российскими войсками и какие действия предпринимают Соединенные Штаты для того, чтобы это предотвратить.

«Как подрядчик министерства обороны, SpaceX не может допустить, чтобы ее продукты или услуги использовались для подрыва национальной безопасности», — сказано в письме.

Стало известно о новых спутниках конкурента Starlink

По данным газеты, в Минобороны США подтвердили сообщения о взаимодействии Вооруженных сил России с терминалами Starlink на Украине. Источник издания в ведомстве подчеркнул, что Вашингтон сотрудничает со SpaceX и Киевом для устранения данной угрозы.