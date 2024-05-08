Израиль обстрелял жилой комплекс в секторе Газа

Израиль обстрелял жилой комплекс на востоке сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

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В результате атаки погибла семья из семи человек, в том числе пять детей, говорится в материале. По данным телеканала, израильские военные также нанесли удар по мотоциклу у ворот Салах ад-Дин, два человека погибли, еще несколько были ранены.

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Ранее стало известно, что израильские танки и войска вошли в Рафах на юге сектора Газа после объявления о продолжении наступления. Отмечается, что они приблизились на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» с соседним Египтом.