СМИ сообщили о подготовке ВСУ к массированному удару по РФ утром 7 мая

Российский телеканал «RT на русском» сообщил со ссылкой на собственные источники, что ВСУ могут готовиться к массированному удару по России утром 7 мая.

По информации телеканала, удар планируется на шесть утра. В RT также добавили, что при атаке может быть использовано более 50 беспилотников и десятки ракет.

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«По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», — сообщил телеканал в своих соцсетях.

Ранее в Минобороны России сообщили о двух сбитых беспилотниках над Белгородской областью.