В момент запуска ракет по Крымскому мосту над Румынией был американский Poseidon

В момент фиксации ракет, выпущенных в сторону Крымского моста, над Румынией дежурил американский Boeing P-8A Poseidon.

«По случайному (нет) совпадению, в небе над Румынией в момент фиксации крылатых ракет снова дежурит американский Boeing P-8A Poseidon», — сообщает «Военная хроника».

На данный момент Poseidon продолжает кружить над побережьем Румынии.

Ранее сообщалось о трёх ракетах, выпущенных в сторону Крымского моста через Бердянск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.