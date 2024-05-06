В момент запуска ракет по Крымскому мосту над Румынией был американский Poseidon
В момент фиксации ракет, выпущенных в сторону Крымского моста, над Румынией дежурил американский Boeing P-8A Poseidon.
«По случайному (нет) совпадению, в небе над Румынией в момент фиксации крылатых ракет снова дежурит американский Boeing P-8A Poseidon», — сообщает «Военная хроника».
На данный момент Poseidon продолжает кружить над побережьем Румынии.
Ранее сообщалось о трёх ракетах, выпущенных в сторону Крымского моста через Бердянск.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.