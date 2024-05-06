$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

В момент запуска ракет по Крымскому мосту над Румынией был американский Poseidon

В момент фиксации ракет, выпущенных в сторону Крымского моста, над Румынией дежурил американский Boeing P-8A Poseidon.

В момент запуска ракет по Крымскому мосту над Румынией был американский Poseidon
© globallookpress.com
«По случайному (нет) совпадению, в небе над Румынией в момент фиксации крылатых ракет снова дежурит американский Boeing P-8A Poseidon», — сообщает «Военная хроника».

На данный момент Poseidon продолжает кружить над побережьем Румынии.

Ранее сообщалось о трёх ракетах, выпущенных в сторону Крымского моста через Бердянск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Военные новости
Boeing
Горячая новость
Бердянск
Румыния