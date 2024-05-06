В США не видят причин приводить ядерные силы в готовность

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом не видит причин для изменения готовности своих ядерных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал планы Москвы по проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия. Миллер добавил, что США также не видят готовности для применения ядерного оружия со стороны России.

При этом Миллер назвал высказывания российской стороны о ядерном оружии «безрассудными безответственными».

«Никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине (мы не наблюдаем — прим. ред.)», — заявил он.

Ранее Минобороны России сообщило о подготовке к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.