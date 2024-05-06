ХАМАС заявил о согласии на перемирие в Газе

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам о согласии с их предложением по соглашению о прекращении огня в Газе. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, посредниками между Израилем и движением выступают высокопоставленные лица Катара и Египта.

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Журналисты отметили, что делегация ХАМАС 4 и 5 мая находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. Боевики ХАМАС прорвались через границу Израиля, напали на населенные пункты и военные базы, захватили большое количество заложников.

В ходе боевых действий стороны потеряли большое количество живой силы и техники. С тем, чтобы прекратить конфликт в регионе, ряд стран выступил в качестве посредников.