В Великобритании оценили подготовку РФ к ядерным учениям

Объявлением о подготовке ядерных учений Россия четко дала понять, что ввод войск стран НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с РФ. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис. Его слова приводит «РИА Новости».

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Меркурис назвал ядерные учения «ответом россиян».

«Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине. Они четко дают понять, что, если это произойдет, то начнутся военные действия России с НАТО», — уверен эксперт.

На Украине отреагировали на поручение Путина провести ядерные учения

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки военного контингента на Украину, если Россия прорвет линию фронта и от Киева поступит такая просьба. В то же время глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории РФ британским оружием.

В ответ на это Генштаб ВС России по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. Их целью является отработка применения стратегического ядерного оружия, они направлены на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.