На Западе назвали цель ядерных учений РФ

Целью ядерных учений России является «громкий сигнал» Западу о том, что у страны есть такое оружие. Такое мнение в интервью The New York Times высказал швейцарский аналитик, специализирующийся на ядерных вооружениях Павел Подвиг.

Он указал, что РФ и раньше проводила подобные учения, но редко афишировала их. Теперь же их цель заключается в том, чтобы «послать громкий сигнал».

ЕС отреагировал на ядерные учения России

«Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть ядерное оружие», — сказал Подвиг.

По его мнению, тактическое ядерное оружие существует для того, чтобы предупреждать потенциальных противников. Именно поэтому оно обычно хранится на складах вдали от бомбардировщиков, ракет и кораблей, которые должны их доставлять. Подвиг считает, что в рамках учений военные РФ будут отрабатывать, как их можно развернуть, однако использовать их «на Украине было бы бессмысленно».

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС России по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. Их целью является отработка применения стратегического ядерного оружия, они направлены на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.