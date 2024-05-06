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Россия приступила к производству РСМД в ответ на действия США

МИД России заявил о начале производства ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Россия приступила к производству РСМД в ответ на действия США
© РИА Новости
«В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов», — отметили в МИД.

6 мая российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Москва оставляет за собой право зеркально ответить на размещение США РСМД вне зависимости от места их развертывания.

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