Россия приступила к производству РСМД в ответ на действия США

МИД России заявил о начале производства ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов», — отметили в МИД.

6 мая российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Москва оставляет за собой право зеркально ответить на размещение США РСМД вне зависимости от места их развертывания.