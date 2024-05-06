Гитлер рассчитывал взять в плен Сталина за три недели

Немецкое командование рассчитывало взять в плен Иосифа Сталина в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится в рассекреченных Минобороны РФ документах о деятельности советской военной разведки, передает ТАСС.

По данным агентства, в части документов, датированных 25 марта 1941 года, имеются подтверждения намерения фашисткой Германии напасть на СССР. В частности, об этом свидетельствовала личная переписка Адольфа Гитлера с политическим руководством Румынии.

Также одно из расшифрованных донесений начальнику разведывательного управления Генштаба Красной армии гласит, что немецкое командование рассчитывало взять в плен Сталина и советское правительство с помощью сообщников в СССР и полностью закончить войну на восточном фронте в течение трех недель с ее начала. Затем они планировали вторгнуться в Англию.

Минобороны РФ передало рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки в Музей Победы. В мероприятии приняли участие начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и гендиректор музея Александр Школьник.