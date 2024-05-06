ВСУ вводят резервы из-за тяжелой ситуации на фронте

Ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной Киеву части территории ДНР сложная для украинских подразделений и требует задействования резервов. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. ТАСС

По словам главкома, в связи со сложной ситуацией он в течение двух суток работал в частях ВСУ на покровском и кураховском направлениях. «Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», - сообщил Сырский. Российская газета

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в Курахове железнодорожный мост мост, по которому в этом районе снабжались украинские группировки. Деловая газета «Взгляд»