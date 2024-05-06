На Украине отреагировали на поручение Путина провести ядерные учения

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на анонс учений Российской Федерации с применением нестратегического ядерного оружия, передает Obozrevatel.ua.

«Ничего не наблюдаем, кроме заявлений», — заявил Юсов, назвав подобные действия «ядерным шантажом».

На Западе назвали цель ядерных учений РФ

6 мая президент России Владимир Путин дал поручение о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящая отработка применения ядерного оружия связана со словами западных лидеров об отправке войск на Украину.