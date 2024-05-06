В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

В Эстонии начались военные учения «Весенний шторм» с участием 15 стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Учения «Весенний шторм» продлятся до 17 мая в западной части страны и на островах. К ним будет привлечено около 14 тысяч участников.

Тренировки будут разделены на этапы: с 6 по 12 мая — формирование подразделений и отработка совместных действий, а с 13 по 17 мая пройдут основные учебные бои.

В этом году в учениях впервые отработают систему передачи населению информации об опасности, а также эвакуацию гражданских лиц.

Ранее в Эстонии заявили, что считают возможную блокаду Балтийского моря одним из ключевых вопросов для страны. Эстонское правительство выступает за совместные с Польшей, Швецией и Финляндией действия в этом направлении.