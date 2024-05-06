Подбитый безэкипажный катер ВСУ был вооружен ракетой "воздух-воздух"

Уничтоженный вертолетом Ка-27 у побережья Крыма безэкипажный катер ВСУ, был оснащен системой ПВО. Об этом сообщают Телеграм-каналы Fighterbomber и "Воевода вещает".

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В арсенале БЭКа имелась ракета Р-73 класса "воздух-воздух", а значит катер представлял опасность для вертолета и не был легкой целью. Ее можно заметить на кадрах, опубликованных МО России. Именно меткое попадание по ракете и привело к детонации и уничтожению морского дрона.

Управляемая ракета малого радиуса действия Р-73 была принята на вооружение в 1983 году. Предназначалась для ближних маневренных воздушных боев. Входила в арсенала истребителя МиГ-29. Дальность действия - до 40 километров.

Напомним, как сообщало ранее МО РФ, Черноморский флот ВМФ России уничтожил пять безэкипажных украинских катеров у северо-западного побережья Крыма.