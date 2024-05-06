«Встал вопрос о ликвидации Украины»: эксперт о первом ударе «адской» бомбой

Российские авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые западные военные аналитики прозвали «адскими», предназначены для разрушения долговременных огневых точек и бетонных сооружений, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, у ВСУ нет возможностей защититься от таких снарядов, поскольку они почти невидимы на геолокаторе, а сбить их в воздухе крайне трудно.

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ВСУ ничем не могут сейчас защититься от такой бомбы, они очень бедны. Такую бомбу почти не видно на локаторе, и перехватить ее очень трудно, — объяснил эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что ранее Вооруженные силы России не использовали эти боеприпасы в рамках СВО, поскольку пытались уберечь украинскую инфраструктуру от глобальных разрушений. Однако сейчас, как отметил военэксперт, встал вопрос «о полной ликвидации Украины как фашистского государства», вследствие чего с ВСУ «перестали церемониться».

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Военный эксперт Виктор Литовкин ранее рассказал, что к авиационным бомбам ФАБ-3000 можно приделать унифицированный модуль планирования и коррекции. По его словам, именно с этим связано их массовое производство.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин ранее заявил, что российская армия имеет тотальное превосходство в воздухе и эффективно уничтожает позиции украинских военных с помощью авиабомб, беспилотников и истребителей. Он отметил, что ВС РФ доступны различные средства для атаки, включая FPV-дроны и самолеты, которые могут уничтожить все на своем пути.