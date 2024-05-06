Дания планирует усилить военное присутствие в Арктике

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил о намерении властей страны расширить военное присутствие в Гренландии. Об этом со ссылкой на заявление датского военного ведомства пишет ТАСС.

По данным Минобороны Дании, соответствующее заявление Троельс Лунд Поульсен сделал, говоря о начале работы программы «Арктической базовой подготовки» в Кангерлуссуаке.

«Укрепление возможностей Вооруженных сил по решению задач в Гренландии и Кангерлуссуаке имеет важнейшее значение для безопасности. Поэтому правительство рассматривает среди прочего вопрос об укреплении присутствия Арктического командования в Кангерлуссуаке», - пояснил он.

Министр также отметил, что вооруженные силы собираются развивать воздушную гавань Кангерлуссуака. На данный момент в программе «Арктической базовой подготовки» участвуют 22 курсанта, ожидается, что в дальнейшем здесь будут обучаться по 30 человек.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО наращивает активность в Арктике. По его словам, в апреле прошла серия учений объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса. В маневрах было задействованы около 90 тысяч человек, которые отрабатывали возможное столкновение с Россией.

При этом, по данным СМИ, США заинтересованы в срыве огромного российского СПГ-проекта в Арктике. Речь идет об инициативе «Арктик СПГ - 2». В ноябре 2023 года власти США включили проект в свой санкционный список. А начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что Вашингтон оспаривает и право Москвы на использование Северного морского пути.