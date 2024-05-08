ВСУ покидают позиции под Авдеевкой из-за непрерывных ударов РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских войск, рассказал ТАСС пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко.

"Обстрелы наших позиций там непрерывные. Мы не могли из окопа голову показать, все время нас поливали. Оборону там трудно удержать, почти невозможно, блиндажи разносят, приходится уходить на соседние, но это ненадолго. Выслеживают с птичек и сразу же прилетает туда. Кто выжил - уходят оттуда на еще более дальние [позиции]", - сказал пленный.

Он уточнил, что бегство лишь некоторым дает шанс выжить: зачастую непрекращающиеся точные удары российской артиллерии не оставляют украинской армии шанса на спасение.

Юречко попал в плен в середине апреля под Авдеевкой в районах населенных пунктов Тоненькое и Орловка.