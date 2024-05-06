США придется отправить войска на Украину, если она будет терпеть поражение на поле боя, заявил лидер Демократической партии США в палате представителей конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS.

«Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не только с помощью денег, но и с помощью наших военнослужащих», — отметил конгрессмен.

По мнению Джеффриса, «вторжение» российских войск «не остановится на Украине», а это несет угрозу странам НАТО.

Подполковник США заявил о возможном вводе американских войск на Украину

Также политик поделился опасениями насчет усиления пророссийской позиции среди представителей Республиканской партии.

«Они не хотят поддерживать Украину и почему-то считают, что Россия не является врагом США», — сказал Джеффрис.

Как писала «Парламентская газета», ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон допустил переброску войск на Украину, если российские военные прорвут линию фронта. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление столь же важным, сколько и опасным, напомнив, что Париж не впервые говорит о своем возможном участии в конфликте.