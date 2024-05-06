Силы Черноморского флота уничтожили у Крыма пять безэкипажных катеров ВСУ
Силы Черноморского флота России уничтожили пять безэкипажных катеров армии Украины у побережья Крыма.
Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сводке министерства.
В апреле российские войска уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров украинской армии.