В Сети появилось видео момента удара украинского дрона-камикадзе по автобусу в Белгородской области. Кадры попали на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади пострадавшего транспортного средства. Водитель подъехал к месту происшествия и забрал раненых.

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона сообщили о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позже в компании «Агро-Белогорье» сообщили о семерых погибших. По данным предприятия, они были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Спустя время губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы нанесли второй удар по гражданскому транспорту. Легковой автомобиль был атакован во время движения на участке автодороги в том же районе. Пострадал один человек, он госпитализирован.

Также Гладков сообщил об атаке FPV-дронами по нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Речь о Щетиновке, Отрадном и Чайке. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили локомотив передвижной лаборатории и молоковоз.