Военный корреспондент Руслан Татаринов Украины (ВСУ) из города Стрый Львовской области.

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По данным корреспондента, погибшие — Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.

Демчук погибла близ населенного пункта Стельмаховка. Она служила в подразделении штурмовиков. Сидор имел звание капитана и был командиром роты. Вместе со своим подразделением попал под удар РСЗО «Град». Он, как и Луковец, был ликвидирован в Работино.

Стали известны подробности удара по штабу ВСУ в Одессе

В начале марта Татаринов сообщал, что Российская армия ликвидировала суперснайпера ВСУ Владимира Основенко. Украинский военный состоял в 241-й бригаде территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был уничтожен в населенном пункте Ивановское.