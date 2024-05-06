Украине, вероятно, придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить свою государственность. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью Berliner Zeitung. Российская газета

«Я хотел бы провести параллель с 1939 годом. (...) Финляндия потеряла части своей территории (по результатам советско-финской войны 1939 — 1940 годов, — прим. «Ленты.ру»), но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине», — подчеркнул он. По словам Масулиса, в случае отказа Киева от территорий, Россия и НАТО должны договориться о том, чтобы Украина немедленно стала частью альянса. При этом он назвал самой сложной частью потенциальных переговоров вопрос о статусе Крыма. Lenta.ru

Ранее издание Spectator отмечало, что фактический раздел Украины стал единственным решением для Запада, если он не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией. Газета.Ru