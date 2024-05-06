ЕС отреагировал на ядерные учения России

ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

В России назвали главное политическое последствие ядерных учений

Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.