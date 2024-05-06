Песков прокомментировал сообщения об отправке военных Франции на Украину

Российские военные проверяют информацию об отправке французских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 6 мая ТАСС. Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения об отправке солдат из Иностранного легиона на Украину.

© kremlin.ru

Эти данные требует проверки на предмет соответствия действительности, пояснил Песков.

«Наши военные проверяют эту информацию», — сказал он.

С утверждением об отправке Францией войск на Украину выступил ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье газеты Asia Times.

«Военнослужащие были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в Славянске. Солдаты набраны из 3-го пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений Иностранного легиона», — отметил чиновник.

Как сообщает газета, первая группа военнослужащих насчитывает около 100 представителей легиона, суммарно контингент составит примерно 1,5 тысячи человек.