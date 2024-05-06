Песков прокомментировал сообщения об отправке военных Франции на Украину

В Минобороны проверяют информацию об отправке войск Франции на Украину
Российские военные проверяют информацию об отправке французских войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 6 мая ТАСС. Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения об отправке солдат из Иностранного легиона на Украину.
Эти данные требует проверки на предмет соответствия действительности, пояснил Песков.
«Наши военные проверяют эту информацию», — сказал он.
С утверждением об отправке Францией войск на Украину выступил ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье газеты Asia Times.
«Военнослужащие были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в Славянске. Солдаты набраны из 3-го пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений Иностранного легиона», — отметил чиновник.
Как сообщает газета, первая группа военнослужащих насчитывает около 100 представителей легиона, суммарно контингент составит примерно 1,5 тысячи человек.