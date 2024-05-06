ВКС РФ применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения

Удар ВКС России по складу боеприпасов ВСУ в Моначиновке полуторатонной бомбой вызвал панику у местных властей. Об этом сообщает украинский ресурс Страна.ua.

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"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", - написал начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

Как уточняет "Военное обозрение", командование ВСУ приказало оборудовать склады для оружия и боеприпасов, поступающих на на Купянское направление близлежащих селах. Одну их этих целей и поразил ФАБ-1500 с УМПК в Моначиновке. Не удивительно, что удар сверхмощной бомбы, помноженный на детонацию снарядов, вызвал эффект землетрясения.