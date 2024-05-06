Число жертв атаки дронов ВСУ на автобусы в Белгородской области возросло

До семи возросло число жертв атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на микроавтобусы и легковой автомобиль в Белгородской области. Lenta.ru

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — говорится в сообщении группы компаний «Агро-Белогорье». Вечерняя Москва

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине. По первоначальным данным, на месте погибли шесть человек, еще 35 получили ранения, среди них двое детей. RT на русском