Финляндия начала хранить военную технику за рубежом

Финляндия начала хранить военную технику за пределами своих границ — в Норвегии, пишет Financial Times со ссылкой на финского генерала Микко Хейсканена. Вскоре Хельсинки также начнет хранить вооружения в Швеции и рассмотрит возможность аренды хранилищ в других странах, находящихся еще дальше от ее границ.

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Хейсканен, замглавы штаба по вооружению и логистике финских ВС, заявил, что решение хранить технику за рубежом связано с безопасностью армейских запасов и распределением резервов.

«Мы намерены [договариваться о хранении техники — прим.ред.], особенно со Швецией и Норвегией, а также со странами, расположенными дальше. Речь идет об оборудовании, боеприпасах и, возможно, запчастях», — рассказал генерал.

Финляндия и Швеция — две новые страны в НАТО, они получили приглашения в альянс летом 2022 года. Хельсинки и Стокгольм заявили о желании присоединиться к НАТО на фоне украинского кризиса. Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года, Швеция — в марте 2024-го.

В декабре 2023 года США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. В рамках этого соглашения Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.

Из-за этого соглашения в МИД России вызвали посла Финляндии. В Москве назвали решения Хельсинки агрессивными и угрожающими национальной безопасности РФ. В МИД подчеркнули, что Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе.