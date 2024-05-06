Путин поручил подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия

Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация, а также силы Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Учения необходимы для поддержания готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия, а также в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокации и угрозы отдельных официальных лиц западных государств в адрес страны.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил, что Париж допускает ввод французских войск на Украину при определенных условиях. По его словам, для этого необходим запрос со стороны Киева и прорыв фронта российской армией.

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После этого лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут ввести войска, если Киев потерпит поражение в конфликте с РФ. Он подчеркнул, что Вашингтон не может позволить Украине пасть.