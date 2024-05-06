Боррель предпочел производить оружие для Украины на Украине

Оружие для Украины надо произносить быстрее и эффективнее, и лучше всего на самой Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

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Перед началом форума по оборонной промышленности ЕС — Украина он отметил, что на мероприятии собрались представители европейской и украинской оборонной промышленности, а именно около 140 компаний из 25 разных стран.

«Цель — соединить возможности индустрии ЕС и Украины и посмотреть, как мы можем использовать имеющиеся европейские финансы, чтобы производить больше и быстрее, и по возможности, на Украине», — сказал дипломат.

Ранее Боррель предположил, каким образом закончится конфликт на Украине, если страны Запада перестанут поставлять Киеву помощь. Он подчеркнул, что знает способ завершения кризиса за две недели: для этого нужно «просто прекратить поставки».